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Как вы это делаете
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Мединский о "Джокере", "билетной мафии" и цензуре в театре

Подкасты
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Тема:
Подкасты РИА Новости (300)
28 0 0
Sputnik Молдова

Наталья Лосева разговаривает с людьми, которые действуют. Гости подкаста не боятся совершать поступки, порою неоднозначные. Принимать непростые решения и брать на себя ответственность там, где другие не смогли.

Жалеет, что потратил деньги на билет на "Джокера" и готов "сдавать" в прокуратуру нечестных продюсеров. В новом эпизоде подкаста "Как вы это делаете?!" министр культуры России Владимир Мединский говорит, как победить "билетную мафию", о тайном участии в создании блокбастеров и почему ему не обидно зарабатывать меньше директоров музеев.

Эпизод подготовлен при поддержке VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Почему цена на билет в театр должна быть гибкой, как на самолет или поезд? Должны ли быть у театра идеологические задачи и почему "не все театры одинаково социальны"? Зачем возвращать деньги иностранным кинокомпаниям, и как это привлечет туристов? Почему картины продолжают исчезать из музеев, а Россия и Газпром недооценены за рубежом? И кому мешает "костлявая рука Мединского"?

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Тема:
Подкасты РИА Новости (300)


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