Маленький монстр. Как справиться с кризисом трех лет у детей?

Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Вместе с проектом информационной и психологической поддержки семей "Family Tree" ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.

Агрессивный. Капризничает, протестует, проверяет на прочность маму и папу, орет обидные слова. Кризис трех лет неизбежен: ребенок впервые осознает свою самостоятельность, учится правильно конфликтовать и осваивает правила взрослого мира. Родителям остается только потерпеть… Но как пережить этот нервный период?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" узнаем, почему "показательные выступления" трехлеток в магазине и другие их капризы могут стать предметом гордости родителей (мы серьезно!).

Что такое кризис трех лет? Что у него общего с подростковым возрастом? Каким видит мир ребенок? Обязательно ли кризис случается в три года и можно ли без него? Действительно ли дети пытаются манипулировать взрослыми, и что на самом деле означают постоянные "нет" и "не буду"? Как родителям реагировать на капризы и чего делать точно не стоит?

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