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Мягче и короче. Как лингвисты рекомендуют писать новые слова

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Тема:
Подкасты РИА Новости (303)
47 0 0
Sputnik Молдова

Подкаст о русском языке и его особенностях. Кем и чем манкируют? Как поставить тапки в единственное число? За кем и куда скучают? Что может быть нелицеприятным? Выясняем каждую неделю на ria.ru.

Как мы делаем уборку дома, так лингвисты время от времени наводят порядок в языке, чтобы поставить все буквы на свои места и обозначить единые порядки написания слов. Правда, иногда на первый взгляд они выглядят совершенно нелогично. Разбираемся, почему "троллинг" с двумя Л, а "блогер" — с одной Г. И как правильно писать эти ваши "интернеты"?

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Тема:
Подкасты РИА Новости (303)

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