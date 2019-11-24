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Перепись. Все точно!

"С какой целью интересуетесь?": как используются данные переписи

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Тема:
Подкасты РИА Новости (303)
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Sputnik Молдова

Почему перепись так важна? Кто такие переписчики и как они работают? Как устроена перепись в других странах? Ищем ответы на самые интересные вопросы вместе с экспертами.

 

Зачем государству знать – ходили ли вы в загс или просто живете вместе? Влияет ли перепись на то, чтобы в каждую юрту провели интернет? И как можно с помощью переписи проанализировать прошлое – и быстро придумать, как поменять будущее?

User-friendly, автозаполнение, автосохранение — перепись на Госуслугах>>>

В совместном проекте МИА "Россия сегодня" и Всероссийской переписи населения 2020 года мы легко, увлекательно и точно расскажем о том, как устроена перепись населения.

В этом эпизоде разбираемся, как государство использует данные переписи. 

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Тема:
Подкасты РИА Новости (303)

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