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ЯсноПонятно

Подкаст "ЯсноПонятно": когда лучше обращаться на "вы", а когда – на "ты"?

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Тема:
Подкасты РИА Новости (307)
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https://ru.sputnik.md/podkasty/20191130/28309613/podkast-yasnoponyatno-kogda-luchshe-obraschatsya-na-vy-a-kogda--na-ty.html

Нужно ли становиться лучше каждый день, точно ли нужно создавать семью или так нормально, жить с родителями или снимать - находим ответы на сложные вопросы.

 

Сколько раз вы оказывались в глупом положении, когда не знали, как обратиться к человеку?

Официант с бокалом вина
CC0 / Pixabay / ongchinonn
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Или слишком рано, без разрешения собеседника, говорили ему "ты"?

Что ответить незнакомцу, если он начал общаться с вами в фамильярном тоне? Как обратиться к ровеснику, а как — к начальству и противоположному полу? Как оставаться вежливым не только в реальной жизни, но и в виртуальном пространстве?

Обращение на "вы" некоторые считают архаизмом, однако понятие "хороший тон" никуда не исчезло.

Тактичность — полезное качество, которое показывает, воспитан ли человек, умеет ли вести деловую коммуникацию.

Если говорить о форме обращения на "ты" и "вы", то в этикете на эту тему есть простые правила.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА Новости (307)

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