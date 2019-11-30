Подкаст "ЯсноПонятно": когда лучше обращаться на "вы", а когда – на "ты"?

Сколько раз вы оказывались в глупом положении, когда не знали, как обратиться к человеку?
Или слишком рано, без разрешения собеседника, говорили ему "ты"?
Что ответить незнакомцу, если он начал общаться с вами в фамильярном тоне? Как обратиться к ровеснику, а как — к начальству и противоположному полу? Как оставаться вежливым не только в реальной жизни, но и в виртуальном пространстве?
Обращение на "вы" некоторые считают архаизмом, однако понятие "хороший тон" никуда не исчезло.
Тактичность — полезное качество, которое показывает, воспитан ли человек, умеет ли вести деловую коммуникацию.
Если говорить о форме обращения на "ты" и "вы", то в этикете на эту тему есть простые правила.
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