17:08 30 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.20
  • USD17.44
  • RUB0.27
  • RON4.01
  • UAH0.73
Поиск
Как вы это делаете
© Sputnik /

"Зигзаг судьбы" Слащёвой: мультфильмы, кино и планы догнать Голливуд

Подкасты
Получить короткую ссылку
Тема:
Подкасты РИА Новости (307)
32 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images//2446/15/24461519.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20191130/28384354/zigzag-sudby-slaschvoy-multfilmy-kino-i-plany-dognat-hollyvood.html

Наталья Лосева разговаривает с людьми, которые действуют. Гости подкаста не боятся совершать поступки, порою неоднозначные. Принимать непростые решения и брать на себя ответственность там, где другие не смогли.

Она была невероятно успешным медиаменеджером, но не смогла отказаться от предложений министра Владимира Мединского возглавить "Союзмультфильм", а потом и киностудию Горького.

В этом эпизоде Юлиана Слащёва объясняет, почему у неё, в отличие от пяти предыдущих менеджеров, получилось в "Союзмультфильме", и что теперь будет с российским детским кино.

Эпизод подготовлен при поддержке VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Кадр из мультфильма Антошка (Весёлая карусель, № 1). 1969 год
© Photo: Киностудия "Союзмультфильм"
Планы на 2019 год: "Союзмультфильм" произведет около 500 минут анимации

Почему она работала бесплатно и какие вольности благодаря этому могла себе позволить? Во что вылилось противостояние с творческим коллективом, и почему не удалось договориться со "старейшинами" индустрии? Как вышло, что "Союзмультфильм" "потерял генетическую память" производства анимации? И проверяет ли она на своих детях продукты студии?

О том, как изменился "Союзмультфильм", и что будет с киностудией имени Горького, рассказывает их топ-менеджер Юлиана Слащёва:

0:50 "Зигзаг судьбы": как она оказалась в мультипликации и киноиндустрии
3:10 Предложение министра Мединского, от которого она не смогла отказаться
5:05 Фронда со стороны "старичков" и новый коллектив "Союзмультфильма"
8:15 Дефицит менеджеров в сфере культуры или откуда должны приходить управленцы
10:15 Почему у неё, в отличие от пяти предыдущих менеджеров, получилось в "Союзмультфильме"?
12:00 Кто влияет на её решения по проектам и почему "Союзмультфильм" всё время возвращается к советским мультикам
16:45 Про конкуренцию с YouTube, "жесткий контент" и высокие ценности
21:20 Дома с планшетом или с родителями в кинотеатре: где зритель?
22:40 "Остров банановой лихорадки": когда и с чем они выйдут в кинотеатры и возможно ли превзойти успех мультсериала "Маша и Медведь"?
26:30 Как она будет совмещать киностудию имени Горького и "Союзмультфильм"
28:10 Чего ждет от неё президент
30:40 Где ещё можно будет смотреть отечественные мультфильмы и придёт ли виртуальная реальность в мультипликацию
34:20 Стоимость одной минуты анимации или почему на то, чтобы догнать Голливуд, уйдут годы
6:15 Эффективность во всем: как быть топ-менеджером и внимательной мамой

Слушайте подкасты РИА Новости

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

Тема:
Подкасты РИА Новости (307)

По теме

"Союзмультфильм" и Google готовят всем большой сюрприз


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Девушка в магазине во время скидок в Нью-Йорке
Как не слететь с катушек в "Черную пятницу" - фото
Детским садам Латвии придадут национальный акцент
Детским садам Латвии придадут национальный акцент
Все руководители Прокуратуры Республики Молдова
Все главы Генеральной прокуратуры Молдовы

БОМОНД
Соцсети
sputnikvmoldove
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться