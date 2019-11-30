"Зигзаг судьбы" Слащёвой: мультфильмы, кино и планы догнать Голливуд

Она была невероятно успешным медиаменеджером, но не смогла отказаться от предложений министра Владимира Мединского возглавить "Союзмультфильм", а потом и киностудию Горького.
В этом эпизоде Юлиана Слащёва объясняет, почему у неё, в отличие от пяти предыдущих менеджеров, получилось в "Союзмультфильме", и что теперь будет с российским детским кино.
Эпизод подготовлен при поддержке VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Почему она работала бесплатно и какие вольности благодаря этому могла себе позволить? Во что вылилось противостояние с творческим коллективом, и почему не удалось договориться со "старейшинами" индустрии? Как вышло, что "Союзмультфильм" "потерял генетическую память" производства анимации? И проверяет ли она на своих детях продукты студии?
О том, как изменился "Союзмультфильм", и что будет с киностудией имени Горького, рассказывает их топ-менеджер Юлиана Слащёва:
0:50 "Зигзаг судьбы": как она оказалась в мультипликации и киноиндустрии
3:10 Предложение министра Мединского, от которого она не смогла отказаться
5:05 Фронда со стороны "старичков" и новый коллектив "Союзмультфильма"
8:15 Дефицит менеджеров в сфере культуры или откуда должны приходить управленцы
10:15 Почему у неё, в отличие от пяти предыдущих менеджеров, получилось в "Союзмультфильме"?
12:00 Кто влияет на её решения по проектам и почему "Союзмультфильм" всё время возвращается к советским мультикам
16:45 Про конкуренцию с YouTube, "жесткий контент" и высокие ценности
21:20 Дома с планшетом или с родителями в кинотеатре: где зритель?
22:40 "Остров банановой лихорадки": когда и с чем они выйдут в кинотеатры и возможно ли превзойти успех мультсериала "Маша и Медведь"?
26:30 Как она будет совмещать киностудию имени Горького и "Союзмультфильм"
28:10 Чего ждет от неё президент
30:40 Где ещё можно будет смотреть отечественные мультфильмы и придёт ли виртуальная реальность в мультипликацию
34:20 Стоимость одной минуты анимации или почему на то, чтобы догнать Голливуд, уйдут годы
6:15 Эффективность во всем: как быть топ-менеджером и внимательной мамой
Слушайте подкасты РИА Новости
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK