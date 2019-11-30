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Спор Парижа и Берлина о НАТО: мозг блока умер, но тело его живет?

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Тема:
Подкасты РИА Новости (307)
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https://ru.sputnik.md/podkasty/20191130/28384399/spor-paris-berlin-o-nato-mozg-bloka-umer-no-telo-ego-zhivet.html

Новости России глазами иностранных СМИ. Главный редактор ИноСМИ Алексей Дубосарский и его соведущие о том, что беспокоит иностранную прессу в России.

После заявления президента Франции о "смерти мозга" НАТО, ФРГ потребовалось дней десять, чтобы его понять и опротестовать.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Президент Франции Эммануэль Макрон
© Ludovic Marin, Pool via AP
Президент Турции Эрдоган посоветовал Макрону проверить свой мозг

"НАТО – живая организация, и у нее все в порядке и с мозгом, и сердцем", - сказала преемница госпожи Меркель. Редакторы ИноСМИ Дмитрий Бабич и Иван Кожинов обсуждают, что же случилось с НАТО и почему России рано расслабляться.

Макрона поставила на место новая дама-лидер ХДС Германии Аннегрет Крамп-Карренбауер, которую забывчивым журналистам рекомендуют называть пока сокращенно по трем первым буквам ее имени – АКК.

Иносказательно отшлепала Макрона и канцлер Меркель, обвинив его в том, что он все время "бьет чашки, которые ей приходится склеивать".

Политологи переводят эту метафору на обычный язык так: Германия по-прежнему видит в НАТО дешевый "страховой полис безопасности" на случай конфликта с Россией. Об этом же говорит и глава МИД ФРГ Хайко Маас: "Мы совершим большую ошибку, если ослабим НАТО. Без США ни Германия, ни Франция не будут в состоянии себя защитить". Защитить – от России, страны с оборонным бюджетом в 18 раз меньше, чем у НАТО.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (307)

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