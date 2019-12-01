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Мы все умрем. Но это не точно
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Мы все умрём. Дефицит природного газа

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Столкновение с астероидом, всемирный голод, восстание машин, эпидемия – новые сценарии апокалипсиса регулярно вызывают то панику, то любопытство. Какие из них станут реальностью, а какие – останутся любителям фантастики? Разбираемся вместе с экспертами.

Природный газ – это свет, тепло, топливо, еда и бытовые товары для миллионов людей. Кроме того, это многомиллиардный рынок: на добычу, продажу и импорт газа завязана не только экономика, но и в целом комфортная жизнь во многих странах.

Если газ внезапно пропадёт с рынка, произойдёт катастрофа глобального масштаба. А это вполне вероятно.

© Sputnik / Григорий Сысоев
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Какие страны зависят от природного газа больше остальных? К каким изменениям в мировой политике и экономике может привести борьба за газ в ближайшие годы? Как природный газ влияет на климат? А как климат – на природный газ? Почему глобальное потепление может сыграть на руку экспортёрам газа, и больше всего – России? И какие опасности несёт избыточная добыча природного газа?

На эти и другие вопросы ответил Сергей Капитонов, аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления Сколково.

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