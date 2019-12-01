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Деверь, сноха, шурин. Как после свадьбы не запутаться в новых родственниках

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Тема:
Подкасты РИА Новости (310)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20191201/28384519/dever-snokha-shurin-kak-posle-svadby-ne-zaputatsya-v-novykh-rodstvennikakh.html

Подкаст о русском языке и его особенностях. Кем и чем манкируют? Как поставить тапки в единственное число? За кем и куда скучают? Что может быть нелицеприятным? Выясняем каждую неделю.

Кто такие сватьи, деверь, свояченица? Золовка – злая или весёлая? Какая связь между словами “сноха” и “шнур”; “шурин” и “шить”?

Почему в жёны предпочитали брать невесть кого и как невестку защищали от злых духов? Чем зять отличается от примака, и что тянут супруги?

Слушайте и говорите правильно!

Слушайте подкасты РИА Новости

Тема:
Подкасты РИА Новости (310)

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