Деверь, сноха, шурин. Как после свадьбы не запутаться в новых родственниках

Подкасты
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Подкаст о русском языке и его особенностях. Кем и чем манкируют? Как поставить тапки в единственное число? За кем и куда скучают? Что может быть нелицеприятным? Выясняем каждую неделю.
Кто такие сватьи, деверь, свояченица? Золовка – злая или весёлая? Какая связь между словами “сноха” и “шнур”; “шурин” и “шить”?
Почему в жёны предпочитали брать невесть кого и как невестку защищали от злых духов? Чем зять отличается от примака, и что тянут супруги?
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