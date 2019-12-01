Деверь, сноха, шурин. Как после свадьбы не запутаться в новых родственниках

Подкаст о русском языке и его особенностях. Кем и чем манкируют? Как поставить тапки в единственное число? За кем и куда скучают? Что может быть нелицеприятным? Выясняем каждую неделю.

Кто такие сватьи, деверь, свояченица? Золовка – злая или весёлая? Какая связь между словами “сноха” и “шнур”; “шурин” и “шить”?

Почему в жёны предпочитали брать невесть кого и как невестку защищали от злых духов? Чем зять отличается от примака, и что тянут супруги?

Слушайте и говорите правильно!

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