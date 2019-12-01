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Это надолго
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Последняя капля. Что делать, если ребёнок плохо себя ведёт?

Подкасты
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Тема:
Подкасты РИА Новости (310)
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Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Вместе с проектом информационной и психологической поддержки семей "Family Tree" ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.

Когда ребёнок бесит, когда ситуация полностью выходит из-под контроля, терпение даже самого спокойного родителя заканчивается. Идеальных людей нет, и мы все срываемся на детей. Можно ли воспитывать не наказывая?

Урок математики, иллюстративное фото.
© Sputnik / Артем Житенев
Не хочу учиться - что делать, если ребенок отказывается идти в школу

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" узнаём, что делать, если всё-таки наорал на ребёнка, как перед ним извиниться и больше не допускать таких ситуаций.

Наказывать детей или нет? Что делать, если ребёнок не слушается? Как установить правила в доме и объяснить, что нельзя рисовать на обоях и раскидывать игрушки? Не вырастет ли ребёнок эгоистом и тираном, если всё ему разрешать? Как быть, если постоянно срываешься на детей и не можешь по-другому? (Спойлер — значит дело совсем не в них).

Об этом в новом эпизоде подкаста "Это надолго" Настя и Лина спрашивают психолога Александра Колмановского. А почему ребёнка нельзя ругать за проступки, он рассказывает здесь.

01:50 как наказания влияют на поведение детей в будущем
03:00 что стоит за капризами и отрицанием ребёнка ("покажи, что ты со мной считаешься")
04:15 запрос на внимание: "я не мою посуду и знаю, что мне за это прилетит"
06:10 как установить правила
08:50 как быть, когда ребёнок выводит из себя, и что стоит за родительским раздражением
10:20 что делать, если накричал, не смог справиться с эмоциями
11:30 как извиняться, чтобы ребёнок простил и понял
16:50 как часто говорить детям "я тебя люблю"
18:10 "не понимает — дам затрещину и сразу поймёт": метод, который множит агрессию
20:30 не сядет ли ребёнок на шею, если ему всё прощать и позволять
24:30 куда родителям девать свои подавленные эмоции
28:50 как установить ограничения
26:10 как научить ребёнка брать ответственность за свои поступки и помогать по дому
29:45 когда у пары разные точки зрения на воспитание детей: папа — за ремень, а мама всё прощает
33:10 как травмируют детей физические наказания

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Подкасты РИА Новости (310)

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