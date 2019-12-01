"Достать ножи" и ещё пять детективов, где под подозрением каждый

Каждую неделю мы делаем подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных, в общем - самых лучших фильмов, которые стоит увидеть

Спойлер: это никогда не дворецкий. Особенно если убийство случилось не в богатом доме, а, скажем, на Диком Западе, в банковском хранилище или во французской глубинке.

Закрытым детективам не важны декорации – их успех решают острые диалоги и зубодробительная интрига. Подборка из пяти фильмов, где каждый из запертых в комнате – не тот, кем кажется.

Каждую неделю кинокритик Федор Бабинский делает подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных или просто хороших фильмов, которые… стоит увидеть! От классики мирового кинематографа, культовых блокбастеров и фестивальных новинок до малоизвестных авторских картин.

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