"Война токов" и еще пять фильмов про гениальных ученых

Каждую неделю мы делаем подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных, в общем - самых лучших фильмов, которые стоит увидеть.

Когда школьник спросит вас: "Зачем учить математику/физику/биологию, она мне никогда не понадобится?!" - покажите ему один из этих фильмов. Великие ученые известны не только благодаря открытиям и изобретениям: часто их жизнь была захватывающей и даже опасной – не меньше, чем научная карьера. Шесть картин о непризнанных гениях своего времени.

Каждую неделю кинокритик Федор Бабинский делает подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных или просто хороших фильмов, которые… стоит увидеть! От классики мирового кинематографа, культовых блокбастеров и фестивальных новинок до малоизвестных авторских картин.

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