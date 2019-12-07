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"Ее уволили за откровенные фотографии". Как соцсети создают наш имидж

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Тема:
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20191207/28467137/uvolili-za-otkrovennye-fotografii-kak-sotsseti-sozdayut-nash-imidzh.html

Откровенные фото, ругань в комментариях и странные хобби. Социальные сети — место, где мы делимся снимками домашних животных и рассказываем, как провели отпуск.

Профиль многое может сказать о нас. Порой даже лишнее. Часто это создает образ, который не соответствует действительности и мешает карьере. Можно ли публиковать в соцсетях все, что угодно? 

Социальные сети
CC0 / Pixabay / PhotoMIX-Company
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Справедливо ли увольнение учительницы или чиновницы за неподобающее, по мнению начальника, поведение в социальных сетях? Нужно ли сварщику следить за имиджем, который он там создает? Остаются ли социальные сети нашим личным пространством, или пора включать самоцензуру, чтобы не жалеть о неприличных снимках, которые в любой момент могут найти в интернете коллеги или родители?

Что лучше не публиковать в социальных сетях, обсуждают Лина, Наташа и Ксюша. Руководитель пресс-службы HeadHunter Александр Джабаров объясняет, может ли работодатель спрашивать ссылку на социальные сети, и представителям каких профессий нужно задуматься об имидже, который они создают.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (316)

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