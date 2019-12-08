"Страхи/Ошибки": почему нас раздражают собственные родители

Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, будет посвящен разбору популярных ошибок.

Одним в этом стыдно признаться. Другие пишут с вызовом в группе "Токсичные предки". Третьи объясняют, как справились. Мы все однажды злимся на родителей, но это не всякий раз становится катастрофой и чем-то непоправимым. Имеет ли взрослый человек право раздражаться на мать? Страшно ли разорвать отношения с родителями? И будет ли от этого счастье?

Взрослые дети лет тридцати злятся на родителей. За то, что те больше не такие сильные, как казалось в детстве, за то, что они слишком быстро стареют, не вовремя просят помочь с телефоном или компьютером, поддаются на "развод" мошенников и вмешиваются в воспитание внуков. Много и нудно советуют, многое забывают.

Почему нам трудно общаться с пожилыми родителями? Как реагировать на их непрошенные советы? Как выросшим детям принять, что их мама и папа больше не всемогущи? Как справиться с раздражением? Как выстроить правильные отношения "с нуля"? Как взрослым детям отстоять личные границы? Как родителям осознать, что их ребенок уже давно вырос? Почему всем придется пройти через период разочарования в кумирах детства?

Вместе с клиническим психологом Любовью Черкасовой, экспертом по надомному уходу фонда "Старость в радость" Кирой Белелюбской и Анастасией Туговой, у которой сложности в отношениях с родителями, пробуем разобраться в вечной проблеме отцов и детей.

1:30 когда родители теряют авторитет в глазах детей

4:05 почему "больно видеть, что мой идеал детства с чем-то не справился"

5:40 как принять, что роли детей и родителей рано или поздно начнут смещаться

6:15 в какой момент дети и родители меняются друг с другом ролями

7:45 почему пожилые люди становятся ненужными своим детям

10:30 почему дети "терпят" брюзжащих родителей

12:30 о токсичных родителях, с которыми приходится разрывать отношения

13:25 о страхе не отделиться от взрослых и не отстоять личные границы

17:50 как говорить о своих чувствах с родителями

20:00 о периоде, когда дети и родители оказываются на равных

21:00 что делать, если родитель стал "моральной" обузой и с ним не о чем разговаривать

22:22 как принять, что образ всемогущих мамы и папы разрушился

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