Эмин Агаларов: дружба с Магомаевым, кризис Фадеева, звонок Киркорова

Наталья Лосева разговаривает с людьми, которые действуют. Гости подкаста не боятся совершать поступки, порою неоднозначные. Принимать непростые решения и брать на себя ответственность там, где другие не смогли.

Он мыл окна машин на Садовом, чтобы заработать карманные деньги, и убегал от собственного охранника, потому что стыдился ходить с ним в школу. А теперь дает 100 концертов в год, управляет крупным бизнесом и думает, как выплатить Сбербанку долг в 1,8 миллиарда долларов, что не мешает начинать масштабные проекты и открывать бесплатные кафе для нищих.

Как завязалась дружба с семьей Муслима Магомаева, и помогло ли это карьере певца? Что он обсуждает с его супругой теперь? Зачем привез конкурс "Мисс Вселенная" в Россию и сделает ли это еще раз? Отбивается ли миллиардный долг их семейной компании концертами? Могут ли участники шоу "Голос" попасть к нему на лейбл? И зачем ему звонит Киркоров?

Отвечает музыкант и предприниматель Эмин Агаларов:

1:00 Кто он: певец или бизнесмен?

4:00 Про миллиардный долг и кредиты.

5:30 Скромная жизнь советской семьи и первый бизнес отца.

7:10 "Я был неудобен для родителей в Москве": почему его отправили в Швейцарию?

10:15 "Он любил, как готовит моя бабушка". Какую роль в его карьере сыграла дружба с Магомаевым, и почему они так много делают в память о Магомаеве теперь?

14:20 Сравнится ли кто-то из современных артистов с Магомаевым: о советской эстраде.

17:10 Про "интеллигентные тексты", борьбу с плохими привычками молодежи и шоу "Голос".

20:00 "Я буду полным идиотом, если к этой идее не подключусь": благотворительный проект "Добродомик".

21:30 "Стадионы на болотах". О государственных поручениях отцу и проектах, за которые никто не берется.

23:00 Про строгое воспитание детей и сходство с отцом.

24:30 Конкурс "Мисс Вселенная" в России: объективность отбора, визит Дональда Трампа и роль второй супруги.

27:30 Азербайджанцы, американцы, звонок Киркорова: про 100 концертов в год и свою аудиторию.

30:00 Майами, Монако, Дубай, Дюссельдорф, Тель-Авив. Каким будет фестиваль ЖАРА в 2020 году?

31:35 Про свою идеальную зрелость и пугает ли его цифра 40?

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