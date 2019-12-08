Мы все умрем. Лечение рака с помощью редактирования генов

Вы готовы заплатить полмиллиона долларов, чтобы вылечиться от рака? Но с риском развития других заболеваний. Но навсегда. Но с вероятностью 80%.

Метод лечения онкологических заболеваний с помощью генной терапии и CRISPR-технологий достаточно успешный – но при этом достаточно молодой, и теоретически многое может пойти не так.

Гены каких клеток надо изменить, чтобы они успешно боролись со злокачественной опухолью? Где и какие ошибки могут случиться в этом процессе? Можно ли выработать иммунитет против рака и передать его по наследству? А какие еще ранее неизлечимые болезни сегодня можно устранить с помощью генной инженерии? На эти и другие вопросы отвечает Илья Ясный, кандидат химических наук, руководитель экспертного отдела венчурного фонда Inbio Ventures.

Подкаст подготовлен при поддержке научно-популярного издания Биомолекула.

Мы уже говорили на похожие темы в предыдущих эпизодах – например, об инновациях в разработке лекарств или о генетическом редактировании эмбрионов человека.

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