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Мы все умрем. Но это не точно
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Мы все умрем. Лечение рака с помощью редактирования генов

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https://ru.sputnik.md/podkasty/20191208/28467475/my-vse-umrm-lechenie-raka-s-pomoschyu-redaktirovaniya-genov.html

Вы готовы заплатить полмиллиона долларов, чтобы вылечиться от рака? Но с риском развития других заболеваний. Но навсегда. Но с вероятностью 80%.

Метод лечения онкологических заболеваний с помощью генной терапии и CRISPR-технологий достаточно успешный – но при этом достаточно молодой, и теоретически многое может пойти не так.

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Ученые назвали напиток, который может вдвое снизить риск развития рака
Гены каких клеток надо изменить, чтобы они успешно боролись со злокачественной опухолью? Где и какие ошибки могут случиться в этом процессе? Можно ли выработать иммунитет против рака и передать его по наследству? А какие еще ранее неизлечимые болезни сегодня можно устранить с помощью генной инженерии? На эти и другие вопросы отвечает Илья Ясный, кандидат химических наук, руководитель экспертного отдела венчурного фонда Inbio Ventures.

Подкаст подготовлен при поддержке научно-популярного издания Биомолекула.

Мы уже говорили на похожие темы в предыдущих эпизодах – например, об инновациях в разработке лекарств или о генетическом редактировании эмбрионов человека.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (320)

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