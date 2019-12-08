Назвать ребенка и не испортить ему жизнь: Салат Латук, Дрезина, Арья

Подкаст о русском языке и его особенностях. Кем и чем манкируют? Как поставить тапки в единственное число? За кем и куда скучают? Что может быть нелицеприятным? Выясняем каждую неделю на ria.ru.

Назвать ребенка и не испортить ему жизнь: Салат Латук, Дрезина, Арья /

Вилюр, Карбюратор, Миллионера… Мода на имена непостоянна, как и любая другая. Освоение космоса, коммунизм, глобальные стройки, и даже популярные фильмы и сериалы — по именам детей можно судить о кумирах и политических взглядах поколения родителей. Главное при выборе имени — помнить, что мода пройдет, а ребенку с ним жить.

Слушайте подкасты РИА Новости

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK