Назвать ребенка и не испортить ему жизнь: Салат Латук, Дрезина, Арья

Вилюр, Карбюратор, Миллионера… Мода на имена непостоянна, как и любая другая. Освоение космоса, коммунизм, глобальные стройки, и даже популярные фильмы и сериалы — по именам детей можно судить о кумирах и политических взглядах поколения родителей. Главное при выборе имени — помнить, что мода пройдет, а ребенку с ним жить.
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