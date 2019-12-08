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Назвать ребенка и не испортить ему жизнь: Салат Латук, Дрезина, Арья

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Тема:
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https://ru.sputnik.md/podkasty/20191208/28467555/nazvat-rebenka-i-ne-isportit-emu-zhizn-salat-latuk-drezina-arya.html

Подкаст о русском языке и его особенностях. Кем и чем манкируют? Как поставить тапки в единственное число? За кем и куда скучают? Что может быть нелицеприятным? Выясняем каждую неделю на ria.ru.

Вилюр, Карбюратор, Миллионера… Мода на имена непостоянна, как и любая другая. Освоение космоса, коммунизм, глобальные стройки, и даже популярные фильмы и сериалы — по именам детей можно судить о кумирах и политических взглядах поколения родителей. Главное при выборе имени — помнить, что мода пройдет, а ребенку с ним жить.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (320)

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