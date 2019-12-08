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Это надолго
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"Это надолго": всем ли подходят партнерские роды?

Подкасты
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Тема:
Подкасты РИА Новости (320)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20191208/28467619/eto-nadolgo-vsem-li-podkhodyat-partnerskie-rody.html

Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Вместе с проектом информационной и психологической поддержки семей "Family Tree" ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.

Мужчина на родах – это нормально? Что будет, если он все увидит? Упадет в обморок? Потеряет интерес к жене? Партнерские роды подходят не всем парам. Но как это понять и, если решились, к чему готовиться? Насколько партнер вовлечен в физиологический процесс? Может ли опыт совместных родов сблизить пару?

© Sputnik / Vladimir Polusatov
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Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" узнаем, когда от партнерских родов лучше отказаться, и кого взять с собой, если муж не готов к такому подвигу (и это не значит, что он плохой).

Сколько времени потребуется на подготовку? Как мужья спасают жен от грубости акушеров и физического насилия во время родов? Может ли опыт совместных родов быть травматичным?

Об этом в новом эпизоде подкаста Настя и Лина спрашивают врача лечебной физкультуры и перинатального психолога по сопровождению родов Анну Варшавскую.

2:25 что такое партнерские роды?
3:20 как понять, подходят ли они паре?
5:25 кто, кроме мужа, может стать партнером?
6:20 о страхе, что "он увидит, что там происходит между ног, и травмируется" (на самом деле ничего не увидит)

Новорожденный ребенок в роддоме
© Fotolia / Ondrooo
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8:10 правда ли, что этот опыт может укрепить отношения в семье?
11:00 что должен делать мужчина, который участвует в родах?
13:35 сколько времени потребуется на подготовку?
15:55 может ли партнер присутствовать при кесаревом сечении?
18:20 правда ли, что папы падают в обморок?
20:00 не станет ли это событие для мужчины травматичным?
21:45 об отношениях в паре после партнерских родов и почему важно объяснять мужчинам, что в этот период происходит с женщинами?
23:10 о том, как мужчины на родах становятся буфером между женщиной и медперсоналом.

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Подкасты РИА Новости (320)

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