"Это надолго": всем ли подходят партнерские роды?

Мужчина на родах – это нормально? Что будет, если он все увидит? Упадет в обморок? Потеряет интерес к жене? Партнерские роды подходят не всем парам. Но как это понять и, если решились, к чему готовиться? Насколько партнер вовлечен в физиологический процесс? Может ли опыт совместных родов сблизить пару?
Сколько времени потребуется на подготовку? Как мужья спасают жен от грубости акушеров и физического насилия во время родов? Может ли опыт совместных родов быть травматичным?
Об этом в новом эпизоде подкаста Настя и Лина спрашивают врача лечебной физкультуры и перинатального психолога по сопровождению родов Анну Варшавскую.
2:25 что такое партнерские роды?
3:20 как понять, подходят ли они паре?
5:25 кто, кроме мужа, может стать партнером?
6:20 о страхе, что "он увидит, что там происходит между ног, и травмируется" (на самом деле ничего не увидит)
11:00 что должен делать мужчина, который участвует в родах?
13:35 сколько времени потребуется на подготовку?
15:55 может ли партнер присутствовать при кесаревом сечении?
18:20 правда ли, что папы падают в обморок?
20:00 не станет ли это событие для мужчины травматичным?
21:45 об отношениях в паре после партнерских родов и почему важно объяснять мужчинам, что в этот период происходит с женщинами?
23:10 о том, как мужчины на родах становятся буфером между женщиной и медперсоналом.
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