Подкаст "Страхи/Ошибки": вы жертва харассмента или показалось?

Жертвы харассмента боятся осуждения, потери работы, отчисления из университета. Или считают это нормой и условием успеха. Где заканчивается флирт и начинаются домогательства? Кто виноват?

Харассмент возникает, когда жертва оказывается в подчинении или стоит ниже агрессора по иерархической лестнице. Иногда те, кто нарушают чужие границы, сами до конца не осознают, что их поступки – психологическое или физическое насилие над другими.

Что такое харассмент? Можно ли доказать и наказать за домогательства? Кто виноват и может ли женщина "сама провоцировать"? Почему в нашем сознании настойчивые ухаживания считаются признаком настоящего мужчины, и откуда появилось заблуждение, что женское "нет" – на самом деле "да"? Как самому не стать агрессором?

Вместе с психологом Анеттой Орловой, клиническим психологом Мариной Эрлих, которая 20 лет занимается реабилитацией пострадавших от насилия, разбираемся, что стоит за стереотипами о харассменте, и что делать, если вы оказались жертвой домогательств на работе или в вузе.

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