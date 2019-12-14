Подать заявление в полицию, поступить в университет и записаться к врачу. Всё это — не выходя из дома. Благодаря технологиям улучшается качество жизни, но увеличиваются и риски. Какие данные и зачем уже сейчас собирает о нас государство? Могут ли их украсть мошенники?
Паранойя — цена технологий? Как государство переводит нас в цифру
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Директор Департамента проектов цифровой трансформации Минкомсвязи России Олег Качанов на простых примерах объясняет, каким будет наше цифровое будущее. Как будет выглядеть электронный паспорт? Когда можно будет подать заявление в полицию онлайн, и сделает ли это её работу прозрачнее? Что защитит от вбросов на выборах? И когда в нашей стране не останется населенных пунктов без интернета?