Паранойя — цена технологий? Как государство переводит нас в цифру

Подкасты Получить короткую ссылку 52 0 0

Подать заявление в полицию, поступить в университет и записаться к врачу. Всё это — не выходя из дома. Благодаря технологиям улучшается качество жизни, но увеличиваются и риски. Какие данные и зачем уже сейчас собирает о нас государство? Могут ли их украсть мошенники?