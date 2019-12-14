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Паранойя — цена технологий? Как государство переводит нас в цифру

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Подать заявление в полицию, поступить в университет и записаться к врачу. Всё это — не выходя из дома. Благодаря технологиям улучшается качество жизни, но увеличиваются и риски. Какие данные и зачем уже сейчас собирает о нас государство? Могут ли их украсть мошенники?

Директор Департамента проектов цифровой трансформации Минкомсвязи России Олег Качанов на простых примерах объясняет, каким будет наше цифровое будущее. Как будет выглядеть электронный паспорт? Когда можно будет подать заявление в полицию онлайн, и сделает ли это её работу прозрачнее? Что защитит от вбросов на выборах? И когда в нашей стране не останется населенных пунктов без интернета?

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