Потом и кровью. Сколько зарабатывают на своём теле и почасовой дружбе

Прослежу за вашим супругом. Стану другом на час. Прокачаю аккаунт в компьютерной игре. Продам своё грудное молоко. Это всё реальные объявления людей, готовых немного подзаработать. Что стоит за "лёгкими" деньгами?

В интернете можно найти десятки способов заработать без вложений. И это не сетевой маркетинг или финансовые пирамиды. Всё гораздо проще: люди зарабатывают на своём теле и свободном времени. В топе объявлений – участие в клинических испытаниях, дружба на час, выполнение каких-либо поручений от выгула собак до помощи в одобрении ипотеки/выбивании долгов/разборе хлама в старом гараже (нужное подчеркнуть).

Иван, Сандра и Наталья решили немного подзаработать. Послушайте, что из этого получилось.



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