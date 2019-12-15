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Мы все умрем. Но это не точно
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Мы все умрём. Последствия глобализации

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Соединённые Штаты Земли? Объединённые Земные Эмираты? Всеземной Союз? Современные политические, экономические, технологические и культурные тренды направлены на сближение и объединение стран и народов. Приведёт ли глобализация к превращению Земли в одну страну?

Утописты и антиутописты прошлого пытались представить себе, какой может стать "единая Земля". По мнению экспертов, в той или иной степени прогнозы фантастов прошлого сегодня близки к реальности. Может ли глобализация привести к полному слиянию всех государств и наций? Не приведёт ли это к унификации всех людей, стиранию и исчезновению культур, языков и традиций?
Объясняет и комментирует Владимир Якунин, доктор политических наук, Чрезвычайный и Полномочный посол РФ, заведующий кафедрой государственной политики МГУ и председатель попечительского совета исследовательского центра "Диалог цивилизаций", а также доктор Улид Али, футурист, основатель и президент компании Future Cities Council.

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