Мондергин, лунула, дефенестрация. Слова, которые никто не использует

Как назвать свежий аромат, который появляется после дождя, и какое слово описывает чувство, когда хочется оставить все дела и лечь спать? Слушайте и говорите правильно!
Как называется акт выбрасывания предметов или людей из окна? А небольшое углубление на дне винной бутылки? А звездочки и пятна, которые бегут перед глазами, если их сильно потереть?
Как назвать свежий аромат, который появляется после дождя, и какое слово описывает чувство, когда хочется оставить все дела и лечь спать? Слушайте и говорите правильно!
В отборе лучших спортсменов участвовала специальная экспертная комиссия, церемония награждения назначена на 24 декабря.
Российская сторона выразила готовность пополнить список экспортеров молдавской плодоовощной продукции, а также консервированной и винной продукции.
Национальный инспекторат по патрулированию намерен дисциплинировать тех, кто привык пренебрегать ограничением скорости на дорогах.
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