16:10 15 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.28
  • USD17.32
  • RUB0.27
  • RON4.04
  • UAH0.74
Поиск
Как это по-русски
© Sputnik /

Мондергин, лунула, дефенестрация. Слова, которые никто не использует

Подкасты
Получить короткую ссылку
10 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2446/15/24461585.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20191215/28539493/Mondergin-lunula-defenestratsiya-Slova-kotorye-nikto-ne-ispolzuet.html

Как называется акт выбрасывания предметов или людей из окна? А небольшое углубление на дне винной бутылки? А звездочки и пятна, которые бегут перед глазами, если их сильно потереть?

Как назвать свежий аромат, который появляется после дождя, и какое слово описывает чувство, когда хочется оставить все дела и лечь спать? Слушайте и говорите правильно!

Слушайте подкасты РИА Новости



Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Концерт Сергея Галанина и группы Серьга в Кишиневе
"Опять 25" - Галанин и "Серьга" отметили юбилей концертом в Кишиневе - фото
На пороге холодной войны: США испытали запрещенную ДРСМД ракету
На пороге новой холодной войны: как США запускали запрещенную ракету - видео
Инфографика: Безработица в странах СНГ
Безработица и зарплата: Молдова и страны СНГ

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться