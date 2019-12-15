20:40 15 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.28
  • USD17.32
  • RUB0.27
  • RON4.04
  • UAH0.74
Поиск
Заглушка Это надолго

Девочка, живущая в клинике: может ли изоляция от мира сломать жизнь

Подкасты
Получить короткую ссылку
Тема:
Подкасты РИА Новости (323)
76 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2748/39/27483962.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20191215/28553969/Devochka-zhivuschaya-v-klinike-mozhet-li-izolyatsiya-ot-mira-slomat-zhizn.html

Пятилетняя девочка живёт все свои пять лет в частном перинатальном центре, в изоляции от внешнего мира. Туда её поместили родители, которые считают, что она неизлечимо больна. Врачи документально подтверждают обратное.

В центре конфликта непонятных интересов взрослых оказался ребёнок. Как такое стало возможным?
Мы записали спецвыпуск подкаста, потому что этот случай глубоко поразил и возмутил нас.
Как разрешится ситуация? Как в России отстаивают интересы детей и что должны делать взрослые, если видят нарушение прав ребёнка? Есть ли шансы у девочки обрести нормальное детство и семью? Что нужно для её реабилитации и возвращения в общество? Что двигало родителями девочки, когда они решили "заточить" её в клинике? Как изоляция влияет на формирование личности ребёнка?
Вопросов слишком много, поэтому в эпизоде участвуют разные эксперты: президент фонда "Волонтёры в помощь детям-сиротам" Елена Альшанская (именно она начала привлекать к этой проблеме внимание), адвокат Полина Дюдина, кризисный психолог Мария Зеленова, психиатр Николай Бондарев, психологи Варвара Делибалт и Наталья Богданович.

Слушайте подкасты РИА Новости

Тема:
Подкасты РИА Новости (323)


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Концерт Сергея Галанина и группы Серьга в Кишиневе
"Опять 25" - Галанин и "Серьга" отметили юбилей концертом в Кишиневе - фото
В аэропорту Вильнюса появилась елка из изъятых у пассажиров предметов
Елку из запрещенных предметов установили в аэропорту Вильнюса - видео
Инфографика: Безработица в странах СНГ
Безработица и зарплата: Молдова и страны СНГ

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться