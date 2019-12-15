Девочка, живущая в клинике: может ли изоляция от мира сломать жизнь

Пятилетняя девочка живёт все свои пять лет в частном перинатальном центре, в изоляции от внешнего мира. Туда её поместили родители, которые считают, что она неизлечимо больна. Врачи документально подтверждают обратное.

В центре конфликта непонятных интересов взрослых оказался ребёнок. Как такое стало возможным?

Мы записали спецвыпуск подкаста, потому что этот случай глубоко поразил и возмутил нас.

Как разрешится ситуация? Как в России отстаивают интересы детей и что должны делать взрослые, если видят нарушение прав ребёнка? Есть ли шансы у девочки обрести нормальное детство и семью? Что нужно для её реабилитации и возвращения в общество? Что двигало родителями девочки, когда они решили "заточить" её в клинике? Как изоляция влияет на формирование личности ребёнка?

Вопросов слишком много, поэтому в эпизоде участвуют разные эксперты: президент фонда "Волонтёры в помощь детям-сиротам" Елена Альшанская (именно она начала привлекать к этой проблеме внимание), адвокат Полина Дюдина, кризисный психолог Мария Зеленова, психиатр Николай Бондарев, психологи Варвара Делибалт и Наталья Богданович.

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