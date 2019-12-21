Страхи/Ошибки": опасность ложных воспоминаний

Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, будет посвящён разбору популярных ошибок.

Не всё, что мы помним, было на самом деле. Эксперименты показывают, что более 75 процентов людей вспоминают то, что в реальности с ними не происходило. Заставить невинного признаться в преступлении, манипулировать мужем или подчинёнными – всё это можно делать с помощью ложных воспоминаний. Как понять, где кончается правда и начинается вымысел?

Эпизод подготовлен в партнёрстве с Московским государственным психолого-педагогическим университетом.

Каждый раз, когда мы что-то вспоминаем, мы реконструируем события прошлого заново и не всегда одинаково. Ложные воспоминания повсюду, и почти каждого из нас можно заставить поверить во что угодно.

Как слепое доверие собственной памяти приводит к фатальным ошибкам? В каких ситуациях человек становится более внушаемым? Возможно ли отличить реальное воспоминание от ложного?

А вы точно тот, кем вы себя помните всю жизнь?

Вместе с Ольгой Марченко, кандидатом психологических наук, доцентом кафедры общей психологии Московского психолого-педагогического университета и клиническим психологом Еленой Дорош разбираемся, как обратить ложные воспоминания себе на пользу, и какие ошибки памяти совершает наш мозг.

1:30 как рождаются ложные воспоминания

4:20 как из-за ложных воспоминаний невинный может оказаться за решёткой

6:30 как в чужую память внедрить ложные воспоминания

10:15 почему люди воспроизводят ложные воспоминания со всеми подробностями

13:10 по каким признакам можно понять, что нам навязывают ложные воспоминания

14:50 как в личных отношениях манипулируют с помощью ложных воспоминаний

17:25 что поможет быть менее внушаемым

19:05 что такое дежавю

22:15 к каким последствиям могут привести ложные воспоминания

23:25 как определить, какое воспоминание ложное, а какое – настоящее

24:15 почему плохое быстро забывается, и в памяти остаётся только хорошее

26:30 как ложные воспоминания используются в психотерапии, чтобы помогать людям

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