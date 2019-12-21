Грета Тунберг – человек года. Заслуженная честь или манипуляция?

Новости России глазами иностранных СМИ. Главный редактор ИноСМИ Алексей Дубосарский и его соведущие о том, что беспокоит иностранную прессу в России.

Журнал "Тайм" рисковал, когда объявил Грету человеком года. Известно, что след, который люди года оставляют в истории, мягко говоря, неоднозначный. Гитлер в 1938-м, Сталин в 1942-м – оба становились людьми года журнала "Тайм", и оба запомнились – другое дело, как. С Гретой и друг с другом этих персонажей объединяет только склонность к натиску.

Фигура Греты Тунберг и ее обращение к взрослым в ООН: "Вы подвели нас!" - подняли во всем мире дискуссию.

Инфантильное потребительское общество и к экологии относится инфантильно: оно требует от "взрослых" просто взять, да и остановить глобальное потепление уже завтра. Но, может быть, образ "святой Греты" заслоняет от нас серьезных молодых экологов?

Редакторы ИноСМИ Дмитрий Бабич и Иван Кожинов анализируют реакцию в глобальных СМИ.

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