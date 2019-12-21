Подкаст "ЯсноПонятно": почему нас разочаровывает новогодняя ночь

Нужно ли становиться лучше каждый день, точно ли нужно создавать семью или так нормально, жить с родителями или снимать - находим ответы на сложные вопросы.

Праздничное настроение, друзья, подарки, фейерверки, музыка, бенгальские огни, деды морозы и бой курантов. С самого детства каждый год мы ждем чуда от новогодней ночи. Но вот она наступает и ... проходит. А волшебства и праздника, порой, так и не случается.

Почему это происходит, и как защитить себя от разочарования?

Ещё детьми мы относились в новому году, как к главному празднику. Но, повзрослев, поняли — чтобы праздник действительно случился, нужно к нему готовиться. Мы в суматохе покупаем подарки, составляем меню новогоднего стола, придумываем, где и с кем будем отмечать, или даже планируем путешествие.

Разочарование в новогодней ночи — это следствие именно наших завышенных ожиданий или результат всеобщей предпраздничной истерии?

А, может, мы просто выросли, и пора перестать ждать чуда, и создавать его самим? Обсуждают Лина, Ваня и Ксюша.

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