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ЯсноПонятно

Подкаст "ЯсноПонятно": почему нас разочаровывает новогодняя ночь

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Тема:
Приднестровское урегулирование (242)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20191221/28618499/podkast-yasnoponyatno-pochemu-nas-razocharovyvaet-novogodnyaya-noch.html

Нужно ли становиться лучше каждый день, точно ли нужно создавать семью или так нормально, жить с родителями или снимать - находим ответы на сложные вопросы.

Праздничное настроение, друзья, подарки, фейерверки, музыка, бенгальские огни, деды морозы и бой курантов. С самого детства каждый год мы ждем чуда от новогодней ночи. Но вот она наступает и ... проходит. А волшебства и праздника, порой, так и не случается.

Caravana de Craciun и Academia lui Mos Craciun приглашают
© Sputnik / Miroslav Rotari
Кого в Молдове ждет особенный сюрприз под Новый год

Почему это происходит, и как защитить себя от разочарования?

Ещё детьми мы относились в новому году, как к главному празднику. Но, повзрослев, поняли — чтобы праздник действительно случился, нужно к нему готовиться. Мы в суматохе покупаем подарки, составляем меню новогоднего стола, придумываем, где и с кем будем отмечать, или даже планируем путешествие.

Разочарование в новогодней ночи — это следствие именно наших завышенных ожиданий или результат всеобщей предпраздничной истерии?

А, может, мы просто выросли, и пора перестать ждать чуда, и создавать его самим? Обсуждают Лина, Ваня и Ксюша.

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Тема:
Приднестровское урегулирование (242)

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