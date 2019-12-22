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Мы все умрем. Но это не точно
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Мы все умрём. 3D-печать

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Столкновение с астероидом, всемирный голод, восстание машин, эпидемия – новые сценарии апокалипсиса регулярно вызывают то панику, то любопытство. Какие из них станут реальностью, а какие – останутся любителям фантастики? Разбираемся вместе с экспертами.

Хочешь бургер? Хочешь дом на пляже? Хочешь кружку, какой ни у кого нет? Хочешь скулы как у Брэда Питта? Распечатай!

Молодой ученый из Молдовы разработал искусственную руку
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Студент из Молдовы разработал уникальный электронный протез

3D-печать уже сегодня позволяет всё вышеперечисленное и даже больше. А в будущем она, скорее всего, будет спасать нуждающихся в новых органах, решит проблему мирового голода и поможет осваивать другие планеты.

3D-печать – это давно уже не только пластик: сегодня это и металлы, и полимеры, и живые клетки. С её помощью сегодня можно создать не только шоколадного Деда Мороза или резиновую уточку, но и 500-метровый волнорез, крыло от Боинга и человеческое сердце. И не только на земле, но и…

Впрочем, хватит спойлеров, послушайте эпизод.

Объясняет доцент кафедры физической химии НИТУ МИСиС Фёдор Сенатов, с которым мы в предыдущих выпусках обсуждали смарт-материалы с программируемыми свойствами и применение органических материалов в механизмах и электронике.

Комментирует Юсеф Хесуани, соучредитель компании 3D Bioprinting Solutions.

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Подкасты РИА Новости (335)

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