Мы все умрём. 3D-печать

Столкновение с астероидом, всемирный голод, восстание машин, эпидемия – новые сценарии апокалипсиса регулярно вызывают то панику, то любопытство. Какие из них станут реальностью, а какие – останутся любителям фантастики? Разбираемся вместе с экспертами.

Хочешь бургер? Хочешь дом на пляже? Хочешь кружку, какой ни у кого нет? Хочешь скулы как у Брэда Питта? Распечатай!

3D-печать уже сегодня позволяет всё вышеперечисленное и даже больше. А в будущем она, скорее всего, будет спасать нуждающихся в новых органах, решит проблему мирового голода и поможет осваивать другие планеты.

3D-печать – это давно уже не только пластик: сегодня это и металлы, и полимеры, и живые клетки. С её помощью сегодня можно создать не только шоколадного Деда Мороза или резиновую уточку, но и 500-метровый волнорез, крыло от Боинга и человеческое сердце. И не только на земле, но и…

Впрочем, хватит спойлеров, послушайте эпизод.

Объясняет доцент кафедры физической химии НИТУ МИСиС Фёдор Сенатов, с которым мы в предыдущих выпусках обсуждали смарт-материалы с программируемыми свойствами и применение органических материалов в механизмах и электронике.

Комментирует Юсеф Хесуани, соучредитель компании 3D Bioprinting Solutions.

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