Вареная мозоль и "мы вас похороним" - к чему приводят ошибки перевода

Подкаст о русском языке и его особенностях. Кем и чем манкируют? Как поставить тапки в единственное число? За кем и куда скучают? Что может быть нелицеприятным? Выясняем каждую неделю на ria.ru.

А вы уже пробовали "ребенка кукурузы" или "кисло-сладкого грубияна"?

Такие "лакомые" блюда можно встретить в русском меню в зарубежных ресторанах – где сэкономили на переводчике и воспользовались электронным словарем.

Однако ошибки перевода способны не только вызвать взрыв смеха. Иногда они даже могут спровоцировать дипломатическо-политический скандал.

Слушайте и говорите правильно!

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