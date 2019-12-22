Вареная мозоль и "мы вас похороним" - к чему приводят ошибки перевода

Подкасты
Получить короткую ссылку
1 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2748/18/27481872.jpg
Sputnik Молдова
https://cdn2.img.sputnik.md/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik.md/i/logo.png
https://ru.sputnik.md/podkasty/20191222/28631301/varenaya-mozol-i-my-vas-pokhoronim-k-chemu-privodyat-oshibki-perevoda.html
Подкаст о русском языке и его особенностях. Кем и чем манкируют? Как поставить тапки в единственное число? За кем и куда скучают? Что может быть нелицеприятным? Выясняем каждую неделю на ria.ru.
©
Sputnik / Sergey Guneev
А вы уже пробовали "ребенка кукурузы" или "кисло-сладкого грубияна"?
Такие "лакомые" блюда можно встретить в русском меню в зарубежных ресторанах – где сэкономили на переводчике и воспользовались электронным словарем.
Однако ошибки перевода способны не только вызвать взрыв смеха. Иногда они даже могут спровоцировать дипломатическо-политический скандал.
Слушайте и говорите правильно!
Слушайте подкасты РИА Новости