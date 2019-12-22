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Фейки, обезболивание, работа. Куда нас приведет виртуальная реальность

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Тема:
Подкасты РИА Новости (336)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20191222/28631352/feyki-obezbolivanie-rabota-kuda-nas-privedet-virtualnaya-realnost.html

Наталья Лосева разговаривает с людьми, которые действуют. Гости подкаста не боятся совершать поступки, порою неоднозначные. Принимать непростые решения и брать на себя ответственность там, где другие не смогли.

Игры на приставке, журналистские истории, психотерапия и даже обезболивание при ожогах. Виртуальная реальность становится обыденностью, а наш мозг так легко в неё верит, что его очень просто обмануть. Что будет дальше происходить с этим жанром, и как он изменит нашу жизнь, рассказывают режиссёры и сценаристы Антон Уткин и Ната Покровская.

Авиасимулятор
© CC0 / Pixabay / verticallimit
Молдова: добро пожаловать в мир виртуальной реальности

Вы можете поучаствовать в розыгрыше учебника по интерактивному сторителлингу в кино, VR и иммерсивном театре "Белое зеркало" в группе Подкасты РИА Новости в социальной сети ВКонтакте и Инстаграм. Мы выберем победителя случайным образом и сообщим, где можно забрать книгу.

Почему все мы на самом деле живем в виртуальной реальности? Пора ли создавать "этический кодекс виарщика" и допустимо ли в VR убивать человека? Почему кино — это, порой, насилие над зрителем, и как виртуальная реальность решает эту проблему? Как очки дополненной реальности изменят нашу жизнь, заменят ли они смартфоны и что будет дальше происходить с дополненной и виртуальной реальностями?

Отвечают Антон Уткин и Ната Покровская:

1:15 Жанр VR и чем он похож на иммерсивный театр?
3:40 Что такое кинофашизм, и как от него спасает виртуальная реальность
7:40 Главный герой или сторонний наблюдатель. Кто зритель?
10:25 Как виртуальная реальность помогает притупить физическую боль и проработать моральные травмы
12:50 Убивать врага или насильника: чего точно не стоит делать в виртуальной реальности?
15:50 "Драматургия и в тетрисе есть". Близки ли друг другу игры и фильмы в виртуальной реальности
18:40 Оторван от мира: сколько времени пользователь способен выдержать VR
24:45 Фейковые истории и фейковые ощущения: почему VR крайне убедителен для нашего мозга
28:30 Работать или играть в виртуальной реальности: что происходит с аудиторией?
32:55 "Тим Кук выдаст всем очки в 2022 году". Куда идут технологии?
34:35 Удивительные истории и новые способы их рассказывать: будущее в VR и AR
38:50 Возможные риски или почему мы должны опасаться "пессимизма" индустрии
41:00 "Белое зеркало": о чем и для кого этот учебник

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Тема:
Подкасты РИА Новости (336)

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