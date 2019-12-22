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Страхи
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Страх потерять работу после 45

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Тема:
Подкасты РИА Новости (337)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20191222/28631456/strakh-poteryat-rabotu-posle-45.html

45 лет — приговор? Как конкурировать с молодыми специалистами? Можно ли прорваться через возрастной фильтр и сохранить работу? Слушайте подкаст "Страхи" и бойтесь правильно!

Итак, вам всего лишь 45. Ну или слегка за 50. Вы по-прежнему полны энергии и идей, качественно и с любовью (что немаловажно!) выполняете свою работу, а ваш энтузиазм вызывает зависть и у руководства, и у более молодых коллег.

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© CC0 / Pixabay / anaterate
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Тем не менее от начальства начинают поступать тревожные сигналы. В мыслях наступает хаос: "Неужели после стольких лет усердной работы в компании меня собираются уволить?". А возможность устроиться на работу снова, да еще в таком возрасте, кажется маловероятной. Даже невозможной.

Вместе с психотерапевтом Константином Ольховым и специалистом по работе с персоналом Радмилой Сафроновой в новом эпизоде разбираем страх потери работы после 45 и даем свои рекомендации по сохранению работы в зрелом и пожилом возрасте. Как вести себя на собеседовании и какие возможности по-прежнему открыты перед вами. Слушайте и бойтесь правильно!

А в следующем эпизоде мы поговорим о страхе стать плохим родителем. Вы услышите и поймете (может быть): как уберечь ребенка от плохого влияния, как стать и быть для него надежной поддержкой.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (337)

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