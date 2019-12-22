1989 год: Польша, ГДР, Венгрия, Румыния и другие

Тридцать лет назада по Восточной Европе прокатилась волна "бархатных революций". Чем было вызвано крушение социалистического лагеря?

30 лет назад рухнули режимы "стран социализма": ГДР, Польши, Венгрии, Чехословакии, Румынии. Сегодня в их падении обвиняют Горбачева. Но разве он не пытался спасти "братские партии", толкая их к реформам? И было ли это спасение возможным? Об этом – беседа редактора ИноСМИ с научным руководителем Института экономики РАН Русланом Гринбергом.

Самые жесткие события произошли в 1989 году в Румынии. Они не обошлись без человеческих жертв.

Историки и очевидцы массовых волнений до сих пор не могут прийти к единому мнению: что же все-таки случилось тогда в декабре 1989 года.

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