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Это надолго
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Подкаст "Это надолго": отдых с детьми… серьёзно?!

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20191228/28699564/eto-nadolgo-otdykh-s-detmi-serzno.html

С какого возраста можно начать путешествовать с грудничком? Как проходит адаптация ребёнка к новому месту и какие "неожиданные" мелочи могут разрушить планы родителей? О чём паре стоит договориться заранее?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как поехать с ребёнком в отпуск и отдохнуть.
Об этом Настя и Лина спрашивают Екатерину Бурмистрову, семейного психотерапевта, детского психолога, писательницу и маму 11 детей. Она делится своим "отпускным" опытом, и, с точки зрения психологии, объясняет, как сделать семейный отдых комфортным (насколько это возможно).

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