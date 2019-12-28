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"Страхи/Ошибки": чем опасен и вреден для ребенка большой спорт

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Ребёнок-олимпийский чемпион — одна из самых опасных родительских амбиций. Начинают "для здоровья" и "развития", но не замечают, когда пройдена грань, и ребёнок уже в лопастях жёсткого профессионального спорта.

Травмированное тело и психика, комплексы, упущенное образование. Создан ли ваш ребёнок для спорта высших достижений или вы очень ошиблись?
Спорт — это точно полезно? Можно ли отдавать в секцию с 3-4 лет или ещё рано? Как заранее узнать вырастет ли из вашего ребёнка чемпион и стоит ли игра свеч? От каких тренеров нужно бежать немедля? Как не допустить тяжелых психологических расстройств на выходе из "большого спорта"?
Вместе с психологом Анеттой Орловой, директором хоккейной школы "Крылья Советов" Алёной Крыловой и Майей Дмитриевой, которую родители в детстве заставили заниматься художественной гимнастикой, разбираемся, как большой спорт влияет на психику ребёнка. 

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