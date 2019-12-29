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Мы все умрем. Но это не точно
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Мы все умрём. Умные города

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ород, который сам регулирует дорожное движение, сортирует мусор и заменяет обычные очереди электронными? Или город, который распознаёт ваше лицо по камерам и собирает данные о ваших покупках, гаджетах и передвижениях?

И то, и другое – разные стороны концепции смарт-сити. Что придётся отдать за комфортный город в 21 веке?
Вместе с Михаилом Алексеевским, руководителем Центра городской антропологии КБ "Стрелка", разбираемся, чем отличаются разные подходы к пониманию умного города, каждый ли человек сможет стать полноценным "смарт-гражданином", почему полноценный умный город сегодня создать как минимум затруднительно и какие из городов мира ближе всего подобрались к этому статусу.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (341)


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