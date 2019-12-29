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Они, кризис, нация и фемтех. 10 слов, лучше всего описывающих 2019 год

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https://ru.sputnik.md/podkasty/20191229/28699375/oni-krizis-natsiya-i-femtekh-10-slov-luchshe-vsego-opisyvayuschikh-2019-god.html

Известное британское издание, не дождавшись конца года, составило список 10 главных слов 2019-го. Почему в него вошли слова "нация", "они" и "кризис"? Что описывают и кого оскорбляют недавно появившиеся термины “фемтех”, "сэдфишинг" и "проснувшийся"?

Почему большая часть слов из этого списка пока не актуальна в России?
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