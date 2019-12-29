Они, кризис, нация и фемтех. 10 слов, лучше всего описывающих 2019 год

Градоначальник Кишинева Иван Чебан отметил, что жители столицы, столкнувшиеся с проблемами, могут обращаться в мэрию для оперативного решения вопросов.

В это трудно поверить, но было время, когда на Новый год по телевизору не показывали фильм Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или с легким паром". Для советских людей новогодняя телепрограмма не ассоциировалась с этой культовой картиной.