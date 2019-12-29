Они, кризис, нация и фемтех. 10 слов, лучше всего описывающих 2019 год

Почему большая часть слов из этого списка пока не актуальна в России?
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Известное британское издание, не дождавшись конца года, составило список 10 главных слов 2019-го. Почему в него вошли слова "нация", "они" и "кризис"? Что описывают и кого оскорбляют недавно появившиеся термины “фемтех”, "сэдфишинг" и "проснувшийся"?
Почему большая часть слов из этого списка пока не актуальна в России?
Слушайте и говорите правильно!
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Градоначальник Кишинева Иван Чебан отметил, что жители столицы, столкнувшиеся с проблемами, могут обращаться в мэрию для оперативного решения вопросов.
В Республиканской клинической больнице в Тирасполе открыли вторую часть приемного отделения – травматологическое отделение.
В это трудно поверить, но было время, когда на Новый год по телевизору не показывали фильм Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или с легким паром". Для советских людей новогодняя телепрограмма не ассоциировалась с этой культовой картиной.
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