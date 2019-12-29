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Новогодний спецвыпуск: о чём говорят дети

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Тема:
Подкасты РИА Новости (341)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20191229/28699478/novogodniy-spetsvypusk-o-chm-govoryat-deti.html

Стать тусовщиком 80 уровня и организовать мальчишник в шесть лет. Попросить у Деда Мороза, чтобы никто не срывал уроки. Подарить маме деньги, которые она же и дала. Посвятить весь год игре с котом. В этом эпизоде на вопросы отвечают главные герои подкаста — дети.

Почему этот год был особенным? Какой подарок самый лучший и почему это не обязательно вещь из магазина или волшебство? Зачем шестилетние мальчишки устраивают мальчишник под Новый год? Что подарить родителям, если ты школьник? Чем заняться на каникулах, если тебе уже семь лет? Реально ли растянуть шоколадный подарок на весь следующий год?
А ещё, есть мнение, что современные дети ни о чём не мечтают и в подарок хотят только гаджеты. Об этом мы тоже спросили.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (341)


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