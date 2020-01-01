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"Как вы это делаете?!": Сомелье Сосновский про снобизм и стереотипы

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Почему "в вине" снобизм неуместен, объясняет президент Московской Ассоциации Сомелье, победитель XVIII Российского конкурса сомелье Роман Сосновский.

Сомелье Роман Сосновский отвечает на стыдные вопросы и рекомендует напитки к новогоднему столу.
Правда ли, что сомелье хмелеют во время работы, а алкоголизм — это профессиональная болезнь? Может ли сомелье быть непьющим? Чем профессиональные конкурсы похожи на спорт? Где и как можно научиться разбираться в вине, и нужно ли для этого обязательно становиться сомелье? Можно ли запивать устрицы красным, а шашлык — белым? Чем дольше хранится вино, тем лучше? Признак плохо вина — винтовая крышка и картонная коробка, а хорошего — высокая цена? И означает ли любовь к сухим наличие вкуса?

Почему "в вине" снобизм неуместен, объясняет президент Московской Ассоциации Сомелье, победитель XVIII Российского конкурса сомелье Роман Сосновский.

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