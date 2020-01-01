Мы все умрём. Самые важные научные события за 2019 год

В научных работах не подводят итоги – в них пишут заключение. И мы попросили специалистов из разных областей науки подвести свое заключение под минувший год.

Фотография черной дыры, напечатанное на 3D-принтере сердце, останки ранее неизвестного вида людей и протез для кота Лапуни – экспертный топ самых важных научных достижений 2019.

Старые и новые гости подкаста "Мы все умрём. Но это не точно" озвучивают список самых громких, важных и многообещающих, по их мнению, открытий и изобретений 2019 года.

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