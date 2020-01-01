Мы все умрём. Самые важные научные события за 2019 год

Фотография черной дыры, напечатанное на 3D-принтере сердце, останки ранее неизвестного вида людей и протез для кота Лапуни – экспертный топ самых важных научных достижений 2019.
Старые и новые гости подкаста "Мы все умрём. Но это не точно" озвучивают список самых громких, важных и многообещающих, по их мнению, открытий и изобретений 2019 года.
Слушайте подкасты РИА Новости
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать,что мы сообщаем в OK