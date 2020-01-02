12:58 02 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.32
  • USD17.21
  • RUB0.28
  • RON4.04
  • UAH0.72
Поиск
Как это по-русски
photo: Sputnik

Фейк, хайп, токсичный. Слова, которые, кажется, были в русском всегда

Подкасты
Получить короткую ссылку
Тема:
Подкасты РИА Новости (345)
3910
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2748/18/27481872.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20200102/28722531/feyk-khayp-toksichnyy-slova-kotorye-kazhetsya-byli-v-russkom-vsegda.html

Каждый год лингвисты провозглашают "словами года" десятки новых (или не очень новых) слов и выражений. Многие из них забываются уже через год, и только некоторым удается задержаться в языке подольше.

Как хайп, хейт, фейк и токсичность смогли войти в лексикон не только подростков, но и бабушек… го слушать!
Слушайте и говорите правильно!

Слушайте подкасты РИА Новости 

Тема:
Подкасты РИА Новости (345)


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Минувший 2019 год в фотографиях Sputnik (часть вторая)
Рождественское преступление раскрыто: как пса поймали с поличным
Преступление на зимние праздники: полицейские раскрыли необычное дело
Как пройдут экзамены на степень бакалавра в Молдове
БАК-2020: полное расписание выпускных экзаменов

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться