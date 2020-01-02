Фейк, хайп, токсичный. Слова, которые, кажется, были в русском всегда

Как хайп, хейт, фейк и токсичность смогли войти в лексикон не только подростков, но и бабушек… го слушать!
Слушайте и говорите правильно!
Каждый год лингвисты провозглашают "словами года" десятки новых (или не очень новых) слов и выражений. Многие из них забываются уже через год, и только некоторым удается задержаться в языке подольше.
Как хайп, хейт, фейк и токсичность смогли войти в лексикон не только подростков, но и бабушек… го слушать!
Слушайте и говорите правильно!
По данным Бюро по Миграции и беженцам на 2018 год, количество людей, отправившихся на работу или ищущих ее за рубежом, составило более 350 тысяч человек, из которых более 238 тысяч мужчин и 114 тысяч 500 женщин.
Размер пособий будет рассчитываться индивидуально исходя из определенных критериев: в правительстве рассказали, кто соответствует новым критериям.
Дополнительные праздничные дни в 2020 году работники бюджетной сферы будут отрабатывать в две рабочие субботы.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik