От Ван Гогов до Прачечной. 10 лучших фильмов ушедшего года

Не Голливудом единым! Режиссеры из Турции, Греции, Южной Кореи, Бельгии и других стран весь 2019 год заставляли нас вжиматься в спинки, вцепляться в подлокотники, сидеть на краешке и иными способами терроризировать мебель в кинотеатрах.

Обзор 10 лучших фильмов ушедшего года, которые в 2019-м добрались до российского проката.

Каждую неделю кинокритик Федор Бабинский делает подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных или просто хороших фильмов, которые… стоит увидеть! От классики мирового кинематографа, культовых блокбастеров и фестивальных новинок до малоизвестных авторских картин.

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