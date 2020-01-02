От Ван Гогов до Прачечной. 10 лучших фильмов ушедшего года

Не Голливудом единым! Режиссеры из Турции, Греции, Южной Кореи, Бельгии и других стран весь 2019 год заставляли нас вжиматься в спинки, вцепляться в подлокотники, сидеть на краешке и иными способами терроризировать мебель в кинотеатрах.
От Ван Гога до прачечной. 10 лучших фильмов ушедшего года
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Обзор 10 лучших фильмов ушедшего года, которые в 2019-м добрались до российского проката.
Каждую неделю кинокритик Федор Бабинский делает подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных или просто хороших фильмов, которые… стоит увидеть! От классики мирового кинематографа, культовых блокбастеров и фестивальных новинок до малоизвестных авторских картин.