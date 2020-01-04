Вехи 2019 года: сатира, абсурд и глас народа

Итоги подводят главный редактор ИноСМИ Алексей Дубосарский с коллегами.
Настало время подвести итоги года и вспомнить самые громкие события. Перечислим основные темы прошедших месяцев, вкратце напомним, в чем была суть протестов в Венесуэле, как мир отреагировал на нового украинского президента, в чем оконфузился Дональд Трамп и почему некоторые объявили, что в России свершился "поворот на 180 градусов".
Еще раз пролистаем комментарии читателей в европейских, азиатских и американских газетах. Поищем сатиру и юмористические зарисовки – ни одна политическая коллизия в мире не обходится без шуток. Главный редактор ИноСМИ и его коллеги представляют заключительный эпизод 2019 года!
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