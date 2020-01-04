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ИноСМИ. Серьезно
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Вехи 2019 года: сатира, абсурд и глас народа

Подкасты
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Тема:
Подкасты РИА Новости (345)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20200104/28739371/ino-smi-podkasty.html

Какие темы были на первых полосах в этом году? Что обсуждал весь мир, чем журналисты пугали читателей, над чем смеялись в соцсетях? Кто стал настоящей звездой 2019 года: Путин, Зеленский, Джокер или, может, Грета Тунберг?

Итоги подводят главный редактор ИноСМИ Алексей Дубосарский с коллегами.

Настало время подвести итоги года и вспомнить самые громкие события. Перечислим основные темы прошедших месяцев, вкратце напомним, в чем была суть протестов в Венесуэле, как мир отреагировал на нового украинского президента, в чем оконфузился Дональд Трамп и почему некоторые объявили, что в России свершился "поворот на 180 градусов".

Еще раз пролистаем комментарии читателей в европейских, азиатских и американских газетах. Поищем сатиру и юмористические зарисовки – ни одна политическая коллизия в мире не обходится без шуток. Главный редактор ИноСМИ и его коллеги представляют заключительный эпизод 2019 года!

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА Новости (345)


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