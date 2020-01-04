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ЯсноПонятно
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Подкаст "ЯсноПонятно". Как провести выходные, чтобы не пожалеть

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Тема:
Подкасты РИА Новости (347)
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https://ru.sputnik.md/podkasty/20200104/28768547/Podkast-YasnoPonyatno-Kak-provesti-vykhodnye-chtoby-ne-pozhalet.html

Нужно ли становиться лучше каждый день, точно ли нужно создавать семью или так нормально, жить с родителями или снимать - находим ответы на сложные вопросы.

Кататься на лыжах в Армении, гулять по праздничному Будапешту или смотреть телевизор, лёжа на диване и тискать кота. Как бы мы ни проводили самые длинные выходные в году, хочется отдыхать и не чувствовать вину за то, что не делаешь ничего полезного. Но где золотая середина между "продуктивными выходными" и бессмысленным времяпрепровождением?
Что такое нервоз выходного дня и как с ним бороться? Почему именно в выходные острее всего ощущается FoMO? Может, пора перестать откладывать "настоящую жизнь" на выходные, и начать жить прямо сейчас?
Как это сделать, разбираются Лина, Ваня и Ксюша. Психотерапевт Дарья Бондаренко рассказывает, как спланировать свои выходные, чтобы они получились действительно удачными.

Слушайте подкасты РИА Новости 

Тема:
Подкасты РИА Новости (347)


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