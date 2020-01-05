Страх неверно выбранной карьеры

Специалисты по карьере утверждают, что вполне нормально в течение своей жизни менять места работы и даже сферы занятости. Однако почему порой мы продолжаем цепляться за опостылевшую работу вместо того, чтобы открыть для себя новые перспективы.

Специалисты по карьере утверждают, что вполне нормально в течение своей жизни менять места работы и даже сферы занятости. Процесс этот естественный, даже неизбежный. Однако почему порой мы продолжаем цепляться за опостылевшую работу вместо того, чтобы открыть для себя новые перспективы, сменить профессию или посвятить себя любимому хобби? Оправдана ли эта несмелость благоразумием, или мы всего лишь боимся нового и непонятного? А может, мы мучаемся от того, что когда-то выбрали не тот путь, не ту профессию? Вместе с психотерапевтом Константином Ольховым и экспертом в области кадрового потенциала Радмилой Сафроновой разбираемся в страхе неверно выбранной карьеры.

Кто такие моно- и мультикарьерные люди? Что нам мешает уволиться с работы прямо сейчас и какие шаги нужно сделать, чтобы поменять все разом? Как не подвергнуть себя и свою семью финансовому риску в процессе смены и какие вопросы нужно задать самому себе, прежде чем писать заявление об увольнении? Слушайте и бойтесь правильно!

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