Подкаст о русском языке и его особенностях. Кем и чем манкируют? Как поставить тапки в единственное число? За кем и куда скучают? Что может быть нелицеприятным? Выясняем каждую неделю.
"Я устал, я ухожу". С чем нас поздравляли главы государств
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Это сейчас новогодние обращения президентов стали нормой праздника. А раньше граждан мог поздравить юморист, певица или глава другого государства. Королева Англии в обращении радовалась появлению правнуков, а лидер КНДР угрожал ядерной войной. Как появилась и со временем изменилась традиция новогоднего обращения? Слушайте и говорите правильно!