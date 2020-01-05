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"Я устал, я ухожу". С чем нас поздравляли главы государств

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Тема:
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https://ru.sputnik.md/podkasty/20200105/28775747/Ya-ustal-ya-ukhozhu-S-chem-nas-pozdravlyali-glavy-gosudarstv.html

Подкаст о русском языке и его особенностях. Кем и чем манкируют? Как поставить тапки в единственное число? За кем и куда скучают? Что может быть нелицеприятным? Выясняем каждую неделю.

Это сейчас новогодние обращения президентов стали нормой праздника. А раньше граждан мог поздравить юморист, певица или глава другого государства. Королева Англии в обращении радовалась появлению правнуков, а лидер КНДР угрожал ядерной войной. Как появилась и со временем изменилась традиция новогоднего обращения?
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Подкасты РИА Новости (350)


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