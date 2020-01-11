"Спонсор терроризма" VS "кровожадный дьявол". Третья мировая близко?

Военно-воздушные силы США нанесли авиаудар по международному аэропорту Багдада. В результате был убит генерал Касем Сулеймани, которого иные считали будущим лидером Ирана. Сулеймани руководил военными операциями Ирана по всему Ближнему Востоку, поэтому значение его смерти трудно переоценить.
Неужели американцев ждет новый Перл-Харбор? У Ирана нет шансов выиграть эту войну, но плохо будет всем, включая Европу. Да и России придется готовить "план Б" для Ближнего Востока. Хотя кое-кто считает, что только Путин способен урегулировать этот опасный конфликт.
Все люди боятся войны. Откуда берется этот страх, как его искоренить и надо ли это делать, слушайте в эпизоде "Страх войны" подкаста "Страхи/Ошибки".
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