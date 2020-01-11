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ИноСМИ. Серьезно
photo : RIA Novosti

"Спонсор терроризма" VS "кровожадный дьявол". Третья мировая близко?

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Пока мы отдыхали, в мире чуть было не разразилась новая война. Опасность еще не миновала. Не станет ли ликвидация иранского генерала Сулеймани новым убийством эрцгерцога Франца-Фердинанда? Разбираемся, что произошло и чем это грозит миру.

Военно-воздушные силы США нанесли авиаудар по международному аэропорту Багдада. В результате был убит генерал Касем Сулеймани, которого иные считали будущим лидером Ирана. Сулеймани руководил военными операциями Ирана по всему Ближнему Востоку, поэтому значение его смерти трудно переоценить.

Президент США Дональд Трамп.
© Sputnik / Sergey Guneev
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В Иране Сулеймани был практически живой легендой, так что иранцы пришли в ярость и начали сыпать проклятиями в адрес США, но дальше угроз дело не шло: руководство страны оказалось между молотом и наковальней. Однако это не значит, что возможностей для мести у Ирана нет.

Неужели американцев ждет новый Перл-Харбор? У Ирана нет шансов выиграть эту войну, но плохо будет всем, включая Европу. Да и России придется готовить "план Б" для Ближнего Востока. Хотя кое-кто считает, что только Путин способен урегулировать этот опасный конфликт.

Все люди боятся войны. Откуда берется этот страх, как его искоренить и надо ли это делать, слушайте в эпизоде "Страх войны" подкаста "Страхи/Ошибки".

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