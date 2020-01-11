18:25 11 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.16
  • USD17.26
  • RUB0.28
  • RON4.01
  • UAH0.72
Поиск
Страхи
© Sputnik /

Подкаст "Страхи/Ошибки": ревность

Подкасты
Получить короткую ссылку
Тема:
Подкасты РИА Новости (352)
24 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2799/75/27997582.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20200111/28824629/podkast-strakhioshibki-revnost.html

Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, посвящен разбору популярных ошибок.

Ревность — это базовый инстинкт и эволюционный меха

Ревность может быть мотиватором или спровоцировать убийство. К сопернице, работе, друзьям, детям, чужой жизни. Стоит ли ее подавлять? Чем различается мужская и женская ревность и нужно ли верить тому, кто однажды "сорвался"? Когда ревность становится патологической и не пора ли к психиатру?

В одиночку – проще: психолог о том, почему брак стал невостребованным>>>

Тотальный контроль, проверка мессенджеров, слежка. Любая, особенно беспочвенная ревность изматывает, ставит под удар отношения. Хотя есть и те, кто верит, что здоровая ревность помогает партнерам не расслабляться и быть в "тонусе".

Елена Бычева
© Sputnik / Miroslav Rotari
Психолог: может ли ребенок спасти брак
Откуда берется это чувство? Как от него избавиться? Зависят ли друг от друга любовь и ревность? Как справиться с ревностью и начать доверять партнеру? Что делать, если беспочвенная ревность не дает покоя? Где заканчивается "здоровая" ревность и начинается патология?

Вместе с психологом Анеттой Орловой, клиническим психологом, руководителем проекта "Группы психологической поддержки" Екатериной Протопоповой и Никитой Глазковым, который развелся из-за обоюдной ревности, разбираемся в природе этого неоднозначного чувства.

1:00 Что такое ревность с точки зрения науки?
2:50 Существует ли разница между женской и мужской ревностью?
5:30 Как различается отношение мужчин и женщин к физическим и эмоциональным изменам?
7:20 Кто тяжелее всего переживает измены?
12:20 Почему одни ревнуют к противоположному полу, а другие – нет?
15:10 Как правильно доверять и стоит ли закрывать глаза на правду?
20:30 Как обсудить с партнером измену?
22:30 Зачем женщины следят за своими потенциальными соперницами?
26:00 Как снова поверить человеку после измены?
27:50 "Не поймали, значит, не было": как относиться к измене?
29:40 В какой момент начинается нездоровая ревность и надо бежать?

Слушайте подкасты РИА Новости 

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

Тема:
Подкасты РИА Новости (352)

По теме

Психолог: расскажу, как прожить в браке долго и счастливо
Ковалева: в "гражданских" браках изменяют чаще, чем в официальных
Ожидание, волнение, любовь: лучшие свадебные фотографии 2019 года


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Завораживающая красота: фото победителей конкурса "Дикая природа России-2019"
Повышение тарифа на междугородние поездки: что говорят люди
Повышение тарифа на междугородние поездки: что говорят люди
Рейтинг безвизового въезда
Какой паспорт обеспечивает самый широкий "безвиз"

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться