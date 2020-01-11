Подкаст "Страхи/Ошибки": ревность

Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, посвящен разбору популярных ошибок.

Ревность — это базовый инстинкт и эволюционный меха

Ревность может быть мотиватором или спровоцировать убийство. К сопернице, работе, друзьям, детям, чужой жизни. Стоит ли ее подавлять? Чем различается мужская и женская ревность и нужно ли верить тому, кто однажды "сорвался"? Когда ревность становится патологической и не пора ли к психиатру?

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Тотальный контроль, проверка мессенджеров, слежка. Любая, особенно беспочвенная ревность изматывает, ставит под удар отношения. Хотя есть и те, кто верит, что здоровая ревность помогает партнерам не расслабляться и быть в "тонусе".

Откуда берется это чувство? Как от него избавиться? Зависят ли друг от друга любовь и ревность? Как справиться с ревностью и начать доверять партнеру? Что делать, если беспочвенная ревность не дает покоя? Где заканчивается "здоровая" ревность и начинается патология?

Вместе с психологом Анеттой Орловой, клиническим психологом, руководителем проекта "Группы психологической поддержки" Екатериной Протопоповой и Никитой Глазковым, который развелся из-за обоюдной ревности, разбираемся в природе этого неоднозначного чувства.

1:00 Что такое ревность с точки зрения науки?

2:50 Существует ли разница между женской и мужской ревностью?

5:30 Как различается отношение мужчин и женщин к физическим и эмоциональным изменам?

7:20 Кто тяжелее всего переживает измены?

12:20 Почему одни ревнуют к противоположному полу, а другие – нет?

15:10 Как правильно доверять и стоит ли закрывать глаза на правду?

20:30 Как обсудить с партнером измену?

22:30 Зачем женщины следят за своими потенциальными соперницами?

26:00 Как снова поверить человеку после измены?

27:50 "Не поймали, значит, не было": как относиться к измене?

29:40 В какой момент начинается нездоровая ревность и надо бежать?

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