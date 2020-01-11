Подкаст "Страхи/Ошибки": ревность

Ревность — это базовый инстинкт и эволюционный меха
Ревность может быть мотиватором или спровоцировать убийство. К сопернице, работе, друзьям, детям, чужой жизни. Стоит ли ее подавлять? Чем различается мужская и женская ревность и нужно ли верить тому, кто однажды "сорвался"? Когда ревность становится патологической и не пора ли к психиатру?
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Тотальный контроль, проверка мессенджеров, слежка. Любая, особенно беспочвенная ревность изматывает, ставит под удар отношения. Хотя есть и те, кто верит, что здоровая ревность помогает партнерам не расслабляться и быть в "тонусе".
Вместе с психологом Анеттой Орловой, клиническим психологом, руководителем проекта "Группы психологической поддержки" Екатериной Протопоповой и Никитой Глазковым, который развелся из-за обоюдной ревности, разбираемся в природе этого неоднозначного чувства.
1:00 Что такое ревность с точки зрения науки?
2:50 Существует ли разница между женской и мужской ревностью?
5:30 Как различается отношение мужчин и женщин к физическим и эмоциональным изменам?
7:20 Кто тяжелее всего переживает измены?
12:20 Почему одни ревнуют к противоположному полу, а другие – нет?
15:10 Как правильно доверять и стоит ли закрывать глаза на правду?
20:30 Как обсудить с партнером измену?
22:30 Зачем женщины следят за своими потенциальными соперницами?
26:00 Как снова поверить человеку после измены?
27:50 "Не поймали, значит, не было": как относиться к измене?
29:40 В какой момент начинается нездоровая ревность и надо бежать?
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