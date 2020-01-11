Подкаст "Это надолго": что и как дарить детям, чтобы их не испортить

Что подарить ребенку, чтобы эта вещь стала для него важной, а не была сломана и выброшена через неделю? Как договориться с родственниками, чтобы они не несли в дом дешевые пластмассовые безделушки? Что делать, если ребенок выпрашивает айфон или дорогую приставку? Как задаривание портит детей, даже если взрослые дарят с любовью?
2:30 Как связаны детские подарки и стремление современных родителей к минимализму?
3:20 Когда проводить "чистку" игрушек и кто такие дети-коллекционеры?
5:00 Как правильно купить подарок ребенку и о чувстве вине родителей?
06:20 Могут ли дети составлять вишлисты и как договориться с родственниками о подарках?
08:05 Сколько на самом деле нужно ребенку мягких игрушек (называем точное количество)?
11:00 "Сладкого должно быть мало" и другие обязательные правила сладких подарков?
12:45 О лучшем подарке для ребенка.
14:35 Что делать, если ребенок захотел очень дорогой подарок?
16:05 Можно ли дарить деньги?
19:10 Как быть, если один родитель балует ребенка, а другой против этого?
21:00 Что делать, если ребенок манипулирует и выпрашивает?
23:00 Какую подарочную стратегию выбрать конкретно для вашей семьи?
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