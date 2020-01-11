Подкаст "Это надолго": что и как дарить детям, чтобы их не испортить

Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Вместе с проектом информационной и психологической поддержки семей "Family Tree" ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.

Что подарить ребенку, чтобы эта вещь стала для него важной, а не была сломана и выброшена через неделю? Как договориться с родственниками, чтобы они не несли в дом дешевые пластмассовые безделушки? Что делать, если ребенок выпрашивает айфон или дорогую приставку? Как задаривание портит детей, даже если взрослые дарят с любовью?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, какие родительские комплексы и проблемы стоят за безобидными детскими подарками. Об этом Настя и Лина спрашивают Екатерину Бурмистрову, семейного психотерапевта, детского психолога, писательницу и маму 11 детей. Она делится своим опытом, и, с точки зрения психологии, объясняет, от каких детских подарков точно стоит отказаться.

2:30 Как связаны детские подарки и стремление современных родителей к минимализму?

3:20 Когда проводить "чистку" игрушек и кто такие дети-коллекционеры?

5:00 Как правильно купить подарок ребенку и о чувстве вине родителей?

06:20 Могут ли дети составлять вишлисты и как договориться с родственниками о подарках?

08:05 Сколько на самом деле нужно ребенку мягких игрушек (называем точное количество)?

11:00 "Сладкого должно быть мало" и другие обязательные правила сладких подарков?

12:45 О лучшем подарке для ребенка.

14:35 Что делать, если ребенок захотел очень дорогой подарок?

16:05 Можно ли дарить деньги?

19:10 Как быть, если один родитель балует ребенка, а другой против этого?

21:00 Что делать, если ребенок манипулирует и выпрашивает?

23:00 Какую подарочную стратегию выбрать конкретно для вашей семьи?

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