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Подкаст "Это надолго": что и как дарить детям, чтобы их не испортить

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Тема:
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https://ru.sputnik.md/podkasty/20200111/28824680/podkast-eto-nadolgo-chto-i-kak-darit-detyam-chtoby-ikh-ne-isportit.html

Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Вместе с проектом информационной и психологической поддержки семей "Family Tree" ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.

Что подарить ребенку, чтобы эта вещь стала для него важной, а не была сломана и выброшена через неделю? Как договориться с родственниками, чтобы они не несли в дом дешевые пластмассовые безделушки? Что делать, если ребенок выпрашивает айфон или дорогую приставку? Как задаривание портит детей, даже если взрослые дарят с любовью?

Геймер в очках виртуальной реальности.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, какие родительские комплексы и проблемы стоят за безобидными детскими подарками. Об этом Настя и Лина спрашивают Екатерину Бурмистрову, семейного психотерапевта, детского психолога, писательницу и маму 11 детей. Она делится своим опытом, и, с точки зрения психологии, объясняет, от каких детских подарков точно стоит отказаться.

2:30 Как связаны детские подарки и стремление современных родителей к минимализму?
3:20 Когда проводить "чистку" игрушек и кто такие дети-коллекционеры?
5:00 Как правильно купить подарок ребенку и о чувстве вине родителей?
06:20 Могут ли дети составлять вишлисты и как договориться с родственниками о подарках?
08:05 Сколько на самом деле нужно ребенку мягких игрушек (называем точное количество)?
11:00 "Сладкого должно быть мало" и другие обязательные правила сладких подарков?
12:45 О лучшем подарке для ребенка.
14:35 Что делать, если ребенок захотел очень дорогой подарок?
16:05 Можно ли дарить деньги?
19:10 Как быть, если один родитель балует ребенка, а другой против этого?
21:00 Что делать, если ребенок манипулирует и выпрашивает?
23:00 Какую подарочную стратегию выбрать конкретно для вашей семьи?

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