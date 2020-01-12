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"Хочу миллион долларов": пять фильмов о внезапном богатстве

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Тема:
Подкасты РИА Новости (353)
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Каждую неделю мы делаем подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных, в общем - самых лучших фильмов, которые стоит увидеть.

Давайте честно: каждый из нас хоть раз думал о том, что стал бы делать, если на него вдруг обрушилось внушительное наследство далекого родственника или крупный выигрыш в лотерею. Но богатство, полученное без особых усилий, обычно приносит много проблем. Пять фильмов о том, как поступить, если у вас все же есть богатая и пожилая тетушка.

Каждую неделю кинокритик Федор Бабинский делает подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных или просто хороших фильмов, которые… стоит увидеть! От классики мирового кинематографа, культовых блокбастеров и фестивальных новинок до малоизвестных авторских картин.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (353)

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