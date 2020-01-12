Остров пожизненного заключения. Жизнь в поселке по соседству с убийцами

"Вологодский пятак" - это первая в России колония для пожизненно заключенных. Попасть сюда можно через деревянный мост с острова Сладкий. Здесь по соседству с убийцами - "пожизненникам" живут простые люди. В основном – сотрудники колонии – бывшие или настоящие. Они, как и заключенные, будто сами находятся в заточении на острове: здесь нет сотовой связи, транспорта, магазинов и водопровода...
Журналист МИА "Россия сегодня" отправилась на остров Сладкий, почти все население которого работает в соседней колонии для "бессрочников".
Процессы миграции граждан из сел в города страны, а из них – за рубеж продолжаются, социолог Виктор Мокану рассмотрел ситуацию, при которой удастся вернуть жизнь в молдавскую провинцию, развить регионы страны.