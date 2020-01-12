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Остров пожизненного заключения. Жизнь в поселке по соседству с убийцами

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Тема:
Подкасты РИА Новости (353)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20200112/28829783/ostrov-pozhiznennogo-zaklyucheniya-zhizn-v-poselke-po-sosedstvu-s-ubiytsami.html

Подкаст о людях, которые впечатляют, о событиях, которые потрясают, о грустном, удивительном, радостном и трагичном нашего времени.

Остров Сладкий разделяет колонию для "пожизненников" от внешнего мира. На нем, будто в заточении, живут работники колонии – бывшие и настоящие.

Исправительное учреждение. Архивное фото
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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"Вологодский пятак" - это первая в России колония для пожизненно заключенных. Попасть сюда можно через деревянный мост с острова Сладкий. Здесь по соседству с убийцами - "пожизненникам" живут простые люди. В основном – сотрудники колонии – бывшие или настоящие. Они, как и заключенные, будто сами находятся в заточении на острове: здесь нет сотовой связи, транспорта, магазинов и водопровода...

Журналист МИА "Россия сегодня" отправилась на остров Сладкий, почти все население которого работает в соседней колонии для "бессрочников".

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Тема:
Подкасты РИА Новости (353)

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